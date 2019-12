Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Fulda (ots)

In Mehrfamilienhaus eingebrochen

Fulda - Am Mittwochabend (11.12.), gegen 18:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Arleser Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, jedoch ein Sachschaden von circa 400 Euro angerichtet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

