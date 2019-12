Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Pst Bad Hersfeld

Philippsthal (ots)

In der Kleingartenanlage "Am Birkenstrauch" in Heimboldshausen haben bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag, den 08.12.2019 bis Dienstag, den 10.12.2019 insgesamt fünf Gartenhütten aufgebrochen und diese Betreten. Aus einer Hütte wurde ein Akkuschrauber entwendet und Sachbeschädigungen an vorhandenen Solarleuchten verursacht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Hersfeld bitte um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06621-9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

