POL-OH: Unfallmeldungen

Wildunfall

Ludwigsau - Am Dienstag (10.12.), gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 24- jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Landesstraße 3254 zwischen Ersrode und Beenhausen als plötzlich mehrere Rehe die Fahrbahn überqueren. Es kommt zum Zusammenstoß mit den Tieren. Es entstand ein Sachschaden von circa 8.500 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Dienstag (10.12.), gegen 09:15 Uhr, befuhren ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenstein die Berliner Straße aus Richtung Europakreisel kommend in Richtung Innenstadt. Der Hersfelder muss verkehrsbedingt anhalten, die Fahrerin aus Neuenstein fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Am 10.12.19, 18:37 Uhr, parkte eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld in der Carl-Benz-Straße auf dem dortigen Rewe-Parkplatz. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ihr Fahrzeug und entfernte sich. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen Mercedes Van Sprinter weiß mit Offenbacher Kennzeichen gehandelt haben. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Corsa grau, Außenspiegel links, Fahrertür und Kotflügel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

