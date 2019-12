Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen - Zeugenaufruf

Vogelsbergkreis (ots)

LKW kommt von Fahrbahn ab - Straße für mehrere Stunden voll gesperrt

Mücke - Am Dienstag (10.12.), gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Aschenaffenburg mit seinem LKW die Landesstraße 3072 von Bernsfeld kommend in Richtung Atzenhain. Nah einer Rechtskurve kam der LKW-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte anschließend die Böschung hinab in einen Zaun. Dort kam die Sattelzugmaschine samt Anhänger auf der rechten Seite zum Liegen.

Zur Bergung wurde ein Kran benötigt. Hierzu wurde die Straße durch die Straßenmeistere am Nachmittag für mehrere Stunden voll gesperrt. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 26.000 EUR

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Alsfeld - Am Montag (09.12.), gegen 15:30 Uhr, stellte ein 27 Jahre alte Autofahrer aus Romrod seinen schwarzen BMW auf dem Parkplatz vor dem Schwimmbad "An der Bleiche" in Alsfeld ab. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Stoßstange seines Fahrzeuges fest. Vermutlich wurde das Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken von einem derzeit unbekannten Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld)

Stephan Müller Pressesprecher

