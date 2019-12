POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall - Leicht verletzte Fahrzeugführerinnen

Rotenburg- Am Mittwoch (11.12.), gegen 07:00 Uhr befuhr eine Rotenburger Pkw-Fahrerin (38 J.) die Dickenrücker Straße aus Richtung Mündershäuser Straße kommend in Richtung Dickenrück. Verkehrsbedingt musste sie an der Einmündung "Hinter der Landwehr" halten. Die nachfolgende Pkw-Fahrer (20 J.) ebenfalls aus Rotenburg fuhr auf den haltenden Pkw auf. Beide Verkehrsteilnehmerinnen wurden leichtverletzt. Der Pkw der 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gesamtschaden circa 5.000 Euro.

