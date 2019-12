Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Büroräume

Hünfeld - Zwischen Freitag (06.12.) und Montag (09.12.) versuchten Unbekannte, in ein Bürogebäude am Niedertor einzubrechen, indem sie die Eingangstüre aufbrechen wollten. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell