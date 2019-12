Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Zwischen Sonntag (08.12.) und Montag (09.12.) parkte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld vor seinem Wohnhaus Hof Wehneberg rechts neben der Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte diesen und entfernte sich unerlaubt. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen Mitsubishi Outlander rot, Tür und Kotflügel hinten links eingedellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, tel. 06621/932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Unfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person

Bad Hersfeld - Am Montag (09.12.), gegen 09:00 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Berliner Straße aus Richtung Europakreisel kommend und wollte bei Grün zeigender LZA nach links auf die Hainstraße in Richtung Eichhofstraße einbiegen. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld befuhr die Hainstraße aus Richtung Eichhofstraße kommend in Richtung Reichsstraße und überquerte verbotswidrig die Rot zeigende LZA. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.500 Euro.

Unfall mit Sachschaden

Schenklengsfeld - Am Montag (09.12.), gegen 13:10 Uhr, befuhr eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Rotenburg die Landesstraße 3171 aus Richtung Schenklengsfeld in Richtung Unterweisenborn. Kurz vor der Ortslage wurde ihr Fahrzeug von einer Windböe erfasst. Sie bremste ab, der Pkw kam ins Rutschen, da Gegenverkehr kam, zog sie nach rechts und fuhr in den Graben. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug wurde jedoch erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Stephan Müller Pressesprecher

