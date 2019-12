Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Linienbus

Fulda (ots)

Unfall mit leicht Verletzten

Fulda - Am Montag (09.12.), kam es gegen 19:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Linienbusfahrer aus Fulda befuhr die Richard-Wagner-Straße aus Richtung Künzeller Straße kommend und wollte nach links in die Schumannstraße abbiegen. Als er weit ausholte um mit dem Linienbus um die Kurve zu fahren, bemerkte er einen 19-jährigen PKW-Fahrer aus Flieden, welcher die Schumannstraße befuhr und nach rechts in die Richard-Wagner-Straße mit erhöhter Geschwindigkeit abbiegen wollte. Der Linienbusfahrer hielt im Kreuzungsbereich an, allerdings konnte der PKW-Fahrer auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal in die Front des stehenden Linienbusses. Der Beifahrer des PKW-Fahrers war nicht angegurtet und verletzte sich bei dem Aufprall leicht am Kopf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 EUR.

