Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

In Firmengebäude eingebrochen

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Dienstag (10.12.), gegen 01:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Firma in der Hünfelder Straße ein. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

