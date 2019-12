Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigung - Diebstahl

In Einfamilienhaus eingebrochen

Künzell - Am Montag (09.12.), zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Thüringer Straße ein. Dieses wurde durch die Diebe durchsucht. Die Täter stahlen Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Neuhof - In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Molkereistraße zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Bisher unbekannte Täter besprühten mit roter Farbe mehrere Gegenstände, unter anderem eine Sichtschutzwand, einen Kletterturm und eine Garagenwand. Es entstand ein bisher ermittelter Sachschaden von circa 2.300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weihnachtsbäume gestohlen

Fulda - In der Zeit von Samstag (07.12.) bis Montag (09.12.) stahlen Unbekannte circa 30 Weihnachtsbäume von einem abgesperrten Bereich auf einem Parkplatz in der Heidelsteinstraße. Außerdem stahlen die Diebe noch eine blaue Netzmaschine für Bäume. Es entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda - In der Zeit von Samstag (30.11.) bis Montag (09.12.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Adelmann-Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro.

