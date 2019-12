Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall in Alsfeld

Fulda (ots)

Alsfeld- Zusammenstoß auf dem Gelände der Tankstelle Pfefferhöhe

Am 07.12.19, gegen 09:00 Uhr, wollte ein ausländischer Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf das Gelände der Tankstelle "Pfefferhöhe" fahren, um dort zu tanken.In Höhe der Einfahrt streifte er einen dort stehenden Bus. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld, VA´e Bock)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell