Polizei Düren

POL-DN: Schreck in der Morgenstunde

Aldenhoven (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden die Anwohner der Jahnstraße in Aldenhoven um 04.02 Uhr durch einen lauten Knall geweckt. Wie sich herausstellte wurde der dortige Zigarettenautomat gesprengt. Der oder die Täter konnten unerkannt fliehen. Ob sie Beute gemacht haben ist derzeit noch unbekannt, der Inhalt des Automaten lag zerstreut auf der Straße. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizei Düren werden unter 02421-949-6425 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell