Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junge Pedelec Fahrerin durch Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Heinsberg-Karken (ots)

Gegen 10.30 Uhr fuhr am Donnerstag (8. August) eine 17-jährige Jugendliche mit einem Pedelec auf der Haarener Straße in Richtung Roermonder Straße. Als die junge Heinsbergerin an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug vorbeifahren wollte, kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Audi. Die 17-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Nach erster Versorgung an der Unfallstelle musste sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Audi, ein 50-jähriger Mann aus Wassenberg, blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell