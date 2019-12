POL-OH: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda - Am Montagnachmittag (09.12.), gegen 15.15 Uhr, kam es in der Straße "Am Bahnhof" zu einem Verkehrsunfall. Der 25-jähriger Fahrer eines 3-BMWs befuhr die Straße "Am Bahnhof" in Richtung Kürfürstenstraße. Zur gleichen Zeit befuhr der 43-jähriger Fahrer eines 5-er BMWs ebenfalls die Straße "Am Bahnhof" in entgegengesetzter Richtung. Kurz vor der Rhönstraße geriet der 3-er BMW aus bis jetzt ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem anderen Fahrzeug. Danach wurde der 3-er BMW wieder über die eigene Fahrbahn in die gegenüberliegende Baustelle abgewiesen. Dort prallte das Fahrzeug in mehrere Absperrgitter einer Baustelle. Der leicht verletzte Fuldaer Fahrer des 3-er BMWs und seine beiden leicht verletzten Insassen wurden in ein Krankenhaus transportiert. Der verletzte Eiterfelder Fahrer des 5-er BMWs wird wahrscheinlich zur Überwachung über Nacht im Krankenhaus bleiben. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 20.000 Euro.

