POL-FR: Neustadt - Verkehrsunfallflucht in Neustadt

Die Geschädigte parkte am 07.09.2019, gg. 07.20 Uhr ihr Fahrzeug, einen schwarzen Ford Fiesta in der Bahnhofstraße, vor dem Anwesen Nr. 17. Als sie am 08.09.2019, um 12.30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass am rechten vorderen Kotflügel eine größere Delle und Lackkratzer vorhanden waren. Bislang muss davon ausgegangen werden, dass ein unbekannter Fahrzeugführer an das Fahrzeug der Geschädigten gestoßen ist und sich dann anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der festgestellte Sachschaden beträgt etwa 1500.- Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können sich zu melden.

