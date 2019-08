Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang Unbekannter stieß am Montagnachmittag in der Stettiner Straße gegen einen geparkten Fiat. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden am geparkten Auto von mehr als 1000 Euro. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder das Geschehen im Zeitraum von 13 Uhr bis 15:30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 06271 92100 an die Ermittler des Polizeireviers Eberbach zu wenden.

