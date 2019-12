Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Widerstand gegen Polizeibeamte - Brandstiftung in Bankgebäude - Diebstahl von Autokennzeichen - Einbruch in Wohnwagen - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Widerstand gegen Polizeibeamte

Alsfeld - Nach einer vorausgegangenen Körperverletzung und Beleidigung gegenüber zwei Frauen beleidigte und bedrohte ein 28-jähriger Alsfelder am Samstagabend (07.12.), gegen 20 Uhr, zwei Polizeibeamte am "Ludwigsplatz". Diese sprachen dem Mann nach der Anzeigenaufnahme einen Platzverweis aus. Als er der Aufforderung nicht Folge leistete, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Polizeistation beleidigte der alkoholisierte Alsfelder die Beamten weiterhin und versuchte einen der Polizisten mit Kopfnüssen zu attackieren. Als der Mann sich nach einigen Stunden wieder beruhigt hatte, wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Brandstiftung in Bankgebäude

Freiensteinau - Am Samstag (07.12.), gegen 00.45 Uhr, entzündeten Unbekannte im Geldautomatenraum einer Bank in der Steinauer Straße einen Zeitschriftenständer. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte das Feuer und konnte es frühzeitig löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Diebstahl von Autokennzeichen

Atzenhain - Zwischen Mittwochmittag (04.12.) und Freitagnachmittag (06.12.) stahlen Unbekannte beide Kennzeichenschilder H-065379 eines schwarzen Polos, der auf einem Autohof in Mücke abgestellt war. Es entstand ein Schaden von circa 50 Euro.

Einbruch in Wohnwagen

Mücke - Für einen Schaden von circa 300 Euro sorgten Unbekannte, als sie in der Zeit zwischen dem 13. Oktober und dem 07. Dezember in einen Wohnwagen einer Campinganlage in der Straße "Am Rain" im Ortsteil Groß-Eichen einbrachen. Die Täter stahlen unbemerkt einen Hochdruckreiniger.

Kennzeichendiebstahl

Gemünden - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (06.12.) und Samstagmorgen (07.12.) stahlen Unbekannte in der Hauptstraße im Ortsteil Ehringshausen das hintere amtliche Kennzeichen VB-PK 313 eines grauen Peugeot. Das Auto stand auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 25 Euro.

