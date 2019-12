Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Geschäftshaus

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Freitag (06.12.) brachen Unbekannte in ein Geschäftsgebäude in der Max-Becker-Straße ein. In dem Gebäude befindet sich ein Fitness-Studio und ein Drogerie-Markt. Beide Geschäfte wurden durch die Täter ebenfalls aufgebrochen und durchsucht. Ob die Diebe etwas gestohlen haben, ist genauso wie die Höhe des angerichteten Schadens, noch nicht bekannt.

Einbruch in Gartenmarkt

Hauneck - In der Nacht zu Freitag (06.12.) brachen Unbekannte in einen Gartenmarkt in der Straße "Am Wäldchen" ein. Die Diebe stahlen diverse Werkzeuge, sowie Bargeld. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht genau bekannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Firma

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (05.12.), gegen 23:50 Uhr, versuchten Unbekannte offensichtlich in eine Firma in der Straße "In den Giesen" einzubrechen. Die Täter kletterten über einen Zaun und beschädigten diesen hierdurch. Vermutlich wurden die Diebe gestört, sodass sie von einer weiteren Ausführung der Tat absahen und flüchteten. Der Schaden am Zaun beläuft sich auch circa 50 Euro.

Einbruch in Vereinsheim

Bad Hersfeld - In der Zeit von Donnerstag (05.12.) bis Sonntag (08.12.) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim in der Nachtigallenstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür, sowie ein Fenster auf. Ob die Diebe etwas gestohlen haben ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

