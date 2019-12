Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Lauterbach

Fulda

Lauterbach VU-Flucht

Am Freitag, den 06.12.2019, zw. 15:25 Uhr - 17:05 Uhr, parkte eine 50-jährige Lauterbacherin ihren Seat Alhambra im Alten Steinweg, Höhe Hausnr. 5. Als sie zu ihrem Fzg. zurückkam, musste sie Beschädigungen an der linken Seite (Fahrerseite) ihres PKW's feststellen. Offensichtl. hatte vermutl. ein anderer Fzg.-Führer beim Ein-bzw. Ausparken ihren PKW touchiert und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am PKW der Frau entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise die zur Ermittlung des Unfallverursachers beitragen können erbittet die Polizei in Lauterbach unter Tel.: 06641/9710

Lauterbach Rentner verschaltet sich

Am Samstag, den 07.12.2019, gg. 14:25 Uhr, parkte ein 80-jähriger Rentner aus Lauterbach seinen Skoda in einer Parkbucht der Umgehungsstr., in Höhe des dortigen REWE-Maktes. Beim Einparkmanöver verwechselte er offensichtl. bei seinem Automatik P mit D und schoss dadurch mit seinem PKW nach vorne. Hierbei überfuhr er eine vor ihm befindliche Grünfläche und stieß frontal gg. ein darauf befindliches Verkehrsschild. Dieses wurde dadurch gg. ein in einer Folgebucht stehendes Mofa eines 55-jährigen aus Lauterbach geschleudert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

