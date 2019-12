Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfälle:

36275 Kirchheim Ein 58-jähriger Mann aus der Schweiz fuhr am 06.12.2019 gegen 14.30 Uhr mit seinem Pkw von der BAB Raststätte Kirchheim/Ost herunter und wollte an der dortigen Kreuzung auf die Hauptstraße nach links einbiegen und diese dann in Richtung Niederaula befahren. Daraufhin hielt der Schweizer an der mit Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung zunächst an, weil sie für ihn Rotlicht zeigte. Als die Lichtzeichenanlage auf grün wechselte fuhr er los und bog nach links ab. Hier stieß er mit einem 82-jährigen Pkw-Fahrer aus Kirchheim zusammen, der auf der Hauptstraße aus Richtung Kirchheim kommend in Richtung Niederaula unterwegs war. Der 82-Jährige behauptete an der Unfallstelle ebenfalls Grünlicht gehabt zu haben, sodass derzeit nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, wer die Zeichen der Lichtzeichenanlage missachtet hat. Daher werden mögliche Zeugen gebeten sich bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Tel.-Nr. 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-Onlinewache. zu melden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Am Fahrzeug des Schweizers in Höhe von 1500,- Euro, am Fahrzeug des Kirchheimers 2000,- Euro.

36251 Bad Hersfeld Am 06.12.2019 um 12.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Homberger/Efze mit seinem Pkw die Gotzbertstraße in Richtung Wendeberg. Hier kam ihm ein Linienbus entgegen. Um den entgegenkommenden Linienbus passieren zu lassen, fuhr der Mann in eine Parklücke und streifte hierbei einen parkenden Pkw. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000,- Euro. Der Schaden am Pkw des Mannes aus Homberg/Efze beläuft sich ebenfalls auf 1000,- Euro.

Strafanzeigen:

36272 Niederaula Zu einer Sachbeschädigung kam es am 08.12.2019 gegen 0.40 Uhr in Niederaula an der Gesamtschule. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren hierbei drei Personen beteiligt. Es wurde mit einem Leitkegel ein Loch in die Glastür zum Heizungsraum der Sporthalle geschlagen, sodass ein Schaden in Höhe von 500,- Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Tel.-Nr. 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-Onlinewache.

Gefertigt:

Polizeistation Bad Hersfeld, i. A. PHK Möller

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:0661 - 1050

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell