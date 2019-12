Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am 07.12.19 um 15.40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Alheimer mit seinem Pkw die Hainstraße aus Richtung Abt-Michael-Str. kommend in Richtung Kurpark. Er befuhr den rechten von zwei möglichen Fahrstreifen. Kurz vorm Abzweig zum Hubertusweg wechselte der Alheimer den Fahrstreifen nach links. Er übersah dabei den links neben ihm fahrenden Pkw eines 55-jährigen aus Niederaula und es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5200,- Euro.

