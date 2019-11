Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Einbruch in Baumarkt - Drei Verdächtige Männer festgenommen

Werl (ots)

Drei eines Einbruchs verdächtige Männer sind am Samstag, den 02.11.2019 in der Hammer Straße zunächst vorläufig festgenommen worden. Die 37-, 42- und 51-jährigen Männer wurden gegen 02.00 Uhr durch die Polizei festgestellt, als sie mit einem Kleintransporter in einem Industriegebiet herumfuhren. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten mehrere Pakete Fliesen im Fahrzeug, die vermutlich aus einem Einbruch in einen anliegenden Baumarkt gestohlen wurden. Die Personen wurden zunächst festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (rö)

