POL-SO: Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Soest vom 01. November 2019

Lippstadt - Auffahrunfall mit Personenschaden

Eine 42-jährige Frau aus Lippstadt wurde am Donnerstag gegen 13:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Lipperode verletzt. Sie war mit ihrem BMW auf der Lippestraße in Richtung B55 unterwegs und beabsichtigte, etwa in Höhe der Straße "In den Amtswiesen" nach rechts auf einen Parkplatz zu fahren. Dazu setzte sie den Blinker und bremste ihr Fahrzeug entsprechend ab. Ein 41 Jahre alter Kraftfahrer aus Lippstadt, der mit seinem Linienbus hinter der Frau herfuhr, erkannte die Situation zu spät und prallte auf das Heck des Pkw. Die Fahrerin wurde in Folge dessen verletzt und wenig später vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Insassen des Busses blieben allesamt unverletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme wurde die Lippestraße kurzzeitig voll gesperrt. (sn)

Lippstadt - Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstagabend wurde eine 61-jährige Frau aus Hamm bei einem Verkehrsunfall im Lippstädter Süden verletzt. Die Frau war gegen 20:15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Erwitter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als sie sich auf Höhe des Takko-Marktes kurz hinter der Einmündung Planckstraße befand, bog ein18-jähriger Fahrzeugführer aus Lippstadt, der auf der Erwitter Straße in entgegengesetzter Richtung fuhr, nach links auf den Parkplatz ab. Er übersah die Radlerin und es kam zur Kollision. Die Frau kam zu Fall und trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Oberkörper davon. Das Erscheinen des Rettungsdienstes war nicht erforderlich. (sn)

