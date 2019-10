Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Polizei sucht Geldabholerin falscher Polizisten

Kreis Soest (ots)

Wer kennt diese Frau? Mit dieser Frage geht die Polizei im Kreis Soest nun an die Öffentlichkeit, nachdem ein Phantombild der Tatverdächtigen erstellt werden konnte. Bereits am 15. Oktober 2019 kam es zum Anruf eines falschen Polizeibeamten, mit der Geschichte, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und der Angerufene dazu bewegt werden konnte 30.000 Euro von seinem Konto für die Täter abzuheben (siehe OTS-Bericht vom 16.10.2019). Kurze Zeit später übergab er an seiner Wohnanschrift, einer ihm unbekannten Frau, das Geld. Zeugen, die diese Frau wiedererkennen werden gebeten sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu wenden. (reh)

