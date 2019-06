Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Aufmerksamer Zeuge überführt Autoaufbrecher

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch (4. Juni) gegen 20:50 Uhr in einem Parkhaus an der Unterstraße einen Autoaufbrecher beobachtet. Der Jugendliche hatte die Seitenscheibe eines BMW eingeschlagen und sich in den Innenraum gelehnt. Der 54-Jährige alarmierte sofort die Polizei. Dank der guten Beschreibung konnten die Beamten den 17 Jahre alten Jungen auf der Flucht im Gebäude festnehmen. Diebesgut hatte er nicht dabei. Das hatte er in einem Treppenhaus deponiert. Die Beamten stellten den aufgebrochenen Wagen und die Beute sicher. Der 17-Jährige wurde dem Jugendamt übergeben. Er muss sich jetzt mit einer Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auseinandersetzen. (JG)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801041

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell