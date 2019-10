Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrradfahrer leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Heute Morgen, gegen 7.55 Uhr, befuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Lippstadt die Jakobikirchstraße in Richtung Spielplatzstraße. Zur gleichen Zeit radelte ein 16-jähriger Lippstädter Radfahrer die Langestraße in Richtung Fleischhauerstraße. Im Kreuzungsbereich Jakobistraße / Langestraße stießen dann der Radfahrer und die Autofahrerin zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der Junge leicht. Nach ersten Erkenntnissen war das Licht am Rad nicht eingeschaltet. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte konnte er den Unfallort wieder verlassen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.000 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell