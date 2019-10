Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Motorradfahrer stürzt

Soest (ots)

Gestern, gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Motorradfahrer aus Soest die Walburger-Osthofen-Wallstraße in Soest. Im Bereich der Straße Walburger Tor schaltete die Ampelanlage auf Rot, worauf der Soester mit seinem Krad vermutlich zu stark bremste und hierdurch zu Fall kam. Er wurde anschließend zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch noch am gleichen Tag wieder entlassen werden. Die Walburger-Osthofen-Wallstraße wurde in Richtung Nelmannwall für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. (reh)

