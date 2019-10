Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Gegenverkehr zu spät bemerkt

Warstein (ots)

Ein 19-jähriger Anröchter Autofahrer befuhr gestern, gegen 19.45 Uhr, die B516 aus Richtung Sichtigvor kommend in Richtung Belecke. An der Ampelkreuzung B516 / B55 wollte er nach links auf die B55 in Richtung Anröchte weiterfahren. Beim Abbiegen bemerkte er zu spät, einen ihn entgegenkommenden 60-jährigen Autofahrer aus Rüthen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision zwischen den Beiden Fahrzeugen. Der Rüthener musste anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus nach Warstein gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 6.500 Euro. Der Kreuzungsbereich wurde gegen 21 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. (reh)

