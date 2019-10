Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Erste Sicherheitskonferenz

Landrätin Eva Irrgang führte heute im Kreishaus in Soest mit 62 Vertretern der Leitungsebene von örtlichen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Staatsanwaltschaften, Gerichten und zahlreichen weiterer Institutionen, die erste Sicherheitskonferenz im Kreis Soest durch. Das Innenministerium hatte die 47 Kreispolizeibehörden im Land darum gebeten, einen gemeinsamen Informationsstand über die Sicherheitslage herzustellen, wechselseitiges Verständnis zu fördern, Schwerpunkte sowie Handlungserfordernisse zu identifizieren und entsprechende Konzepte sowie Aktivitäten darauf abzustimmen. Im Rahmen der Veranstaltung informierten Vertreter der Polizei die Anwesenden unter anderem zu Themen der Sicherheitslage, Banden- und Intensivtäterstrukturen, Verkehrsunfallzahlen, aber auch zu bereits bestehenden Vernetzungen im Kreisgebiet. Unter dem Strich wurde festgestellt, dass der Netzwerkgedanke bereits in vielen Bereichen vorhanden ist, es sich aber immer lohnt, in diesen weiter zu investieren. Durch Regionalkonferenzen soll auf örtlicher Ebene eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit forciert werden. Die Landrätin wies darauf hin, dass die Sicherheitskonferenz in dieser Runde, auch im folgenden Jahr durchgeführt werden soll. (reh)

