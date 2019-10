Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Erneut Brandstiftung an der Thomästraße

Soest (ots)

Nachdem es in der Nacht vom 16. Auf den 17. Oktober bereits einmal hinter der Soester Tafel an der Thomästraße gebrannt hatte, mussten Feuerwehr und Polizei am heutigen Dienstag erneut dorthin ausrücken. Unbekannte Täter hatten an der Rückseite des Gebäudes mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Dabei kam es zu Beschädigungen an der Hauswand. Die Feuerwehr konnte den Brand nach der Alarmierung um 06:55 Uhr löschen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Da die Polizei von Brandstiftung ausgeht, werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Unter der Telefonnummer 02921-91000 ist das Kommissariat zu erreichen. (lü)

