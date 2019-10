Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht verdächtigen Mann (korrigierte Meldung)

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 21:45 Uhr, verständigte ein 17-jähriger Jugendlicher die Polizei. Er berichtete, dass er am vergangenen Samstag von einem Mann bedroht wurde, den er jetzt am Bahnhof wieder erkannt hätte. Die eintreffenden Beamten konnten den Verdächtigen am Bahnhof nicht mehr antreffen. Der Jugendliche gab an, am Samstag um 02:10 Uhr, von dem Verdächtigen in der Fußgängerzone angesprochen worden zu sein. Der Mann hätte unter Vorhalt eines Messer eine Zigarette verlangt. Als er keine bekam, ging er wieder. Der Mann wird als etwa 1,60 Meter groß, untersetzt, arabischer Typ mit schwarzem Bart beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose und eine militärische Jacke. Die Polizei hatte der Jugendliche am Samstag nicht verständigt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

