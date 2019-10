Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei bittet um Mithilfe

Lippstadt (ots)

Im September dieses Jahres wurden vier junge Männer festgenommen. Diese gaben sich als Polizisten aus und teilten am Telefon mit, dass man bei einer angeblichen Einbrecherbande den Namen der Geschädigten auf einer Liste gefunden habe und dort vermutlich in nächster Zeit eingebrochen würde. Deshalb müsse man wertvolle Gegenstände abholen, um sie dem Zugriff der Täter zu entziehen. Durch diese erfundene Geschichte konnten Bargeld, EC-Karten und Schmuck in betrügerischer Absicht erlangt werden. Im Rahmen der Ermittlungen zu den festgenommenen jungen Männern wurde bekannt, dass es in Lippstadt im April zu einer weiteren, gleichgelagerten Tat kam, die bei der Polizei jedoch nicht angezeigt worden ist. Hierbei wurden vermutlich Bargeld bzw. EC-Karten und Schmuck erbeutet. Die Polizei bittet mögliche Opfer oder Zeugen, die Hinweise auf die Straftat geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit ihr in Verbindung zu setzen. (reh)

