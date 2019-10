Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Knall gehörte

Möhnesee (ots)

Eine Zeugin, hörte am Sonntagmorgen, gegen 6.05 Uhr, hinter einem Gebäude in Günne, in der Straße Zur Hude, einen Knall. Sie sah daraufhin zwei schwarz gekleidete, männliche Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, die beim Erblicken sofort davonliefen. An einem dort geparkten Auto wurde augenscheinlich zuvor die Seitenscheibe mit einem Stein eingeworfen und eine Geldbörse daraus entwendet. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

