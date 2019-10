Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Kraftfahrzeugroller entwendet

Erwitte (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendete ein unbekannter Täter im Lippstädter Weg in Erwitte einen verschlossenen, silbernen Kraftfahrzeugroller der Marke Longjia. Der Roller verfügt am Heck über eine schwarze Box und an den beiden Fahrzeugseiten über den Schriftzug "Eco". Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell