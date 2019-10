Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Tachonadel zeigte 90km/h

Geseke (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, der 15-jährige Fahrer eines Mofas, ohne Versicherungskennzeichen, im Bereich der Delbrücker Straße auf. Als der Jugendliche in die Flachsstraße einbog versuchten die Beamten den Fahrer anzuhalten. Anhaltezeichen und Lautsprecherdurchsagen missachtete er und setzte seine Fahrt in Richtung des Geseker Zentrums fort. Die Polizeibeamten lasen bei der Nachfahrt eine Geschwindigkeit von 90km/h auf ihrem Tacho ab. Dies war für ein Mofa mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von maximal 25km/h viel zu schnell. Nach dem sie den jungen Fahrer kurz aus den Augen verloren hatten, konnte er in der Hermannstraße wieder angetroffen werden. Hier schob er sein Gefährt und versuchte beim Erblicken der Streife seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß konnte er jedoch gestoppt werden. Aufgrund der technischen Veränderungen an dem Mofa, wurde es zur Beweissicherung sichergestellt. Da der Junge lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügt muss er sich jetzt unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetzes verantworten. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell