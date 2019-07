Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Suche nach vermissten /verunglückten Rollstuhlfahrer führt zum Auffinden der Person

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (re.) Gemeinde Kalefeld, Gemarkung Sebexen Sa., 20.Juli 2019, 23.00 Uhr bis So., 21.07.2019, gg. 03.00 Uhr

Ein von einer Feierlichkeit in Sebexen auf dem Heimweg/Rückweg befindlicher 49-jähriger Kalefelder war mit seinem Rollstuhl vom Weg abgekommen u. mit dem Rollstuhl in einen Graben gerutscht. Er war auf Hilfe angewiesen u. konnte sich nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien. Zudem konnte er seinen Standort nicht benennen. Eine anschließende umfangreiche Suchaktion mit Polizei der umliegenden Kommissariate u. ca. 60 Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr Sebexen u. Kalefeld verlief schließlich zum Erfolg. Nach Handyortung konnte die Person entgegengesetzt seiner Wohnanschrift am Wegesrand aufgefunden werden. Er wurde vorsorglich zur ärztl. Versorgung dem Krankenhaus Northeim zugeführt.

