POL-PDKL: Schwerer Unfall wegen Pannenfahrzeug

A6/Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach und Kaiserslautern-Einsiedlerhof zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegen 16:52 Uhr kam ein 35 Jahre alter Fahrer eines Fiat Doblo aufgrund einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn zum Stehen. Er schaltete das Warnblinklicht ein und verließ mit seinem Beifahrer das Fahrzeug. Ein Warndreieck stellte er nicht auf. Nachdem das Fahrzeug dort bereits mehrere Minuten stand, schaute sich der Beifahrer, ein 26 Jahre alter Mann aus den Rhein-Pfalz-Kreis, bei geöffneter Motorhaube den Motor an, um nach dem Grund der Panne zu forschen. In diesem Moment fuhr eine 23 jährige Fahrerin eines Honda Accord, die die Situation nicht richtig erfasste, auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde der vor dem Auto stehende Mann mehrere Meter durch die Luft geschleudert und erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zur Landung des angeforderten Rettungshubschraubers wurde die Autobahn für ca. 15 Minuten gesperrt. Zwei Rettungswagen, sowie zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr aus Ramstein-Miesenbach waren ebenfalls im Einsatz. Der Gesamtschaden dürfte etwa 20.000.-EUR betragen.

