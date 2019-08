Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Cannabis-Plantage im Garten

Gegen einen 56-jährigen Mann wird wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln ermittelt. Auf seinem Grundstück befanden sich in einem mit Bambusmatten gegen Sicht geschützten kleinen Garten mehrere Cannabispflanzen, die teilweise bereits über den Sichtschutz hinausgewachsen waren. Das Grundstück wurde am Donnerstagnachmittag mit richterlichem Durchsuchungsbeschluss betreten und insgesamt 21 Cannabispflanzen, in einer Höhe von circa 90 bis 130 cm, wurden abgeerntet und beschlagnahmt. Die Stauden waren überwiegend im Erdboden eingepflanzt, einzelne auch in großen Pflanztöpfen. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden weiterhin eine Kleinstmenge Marihuana sowie eine Feinwaage, ein Grinder (Hanfmühle) und ein Bong (Rauchgerät) aufgefunden und beschlagnahmt.

