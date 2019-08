Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Mittwoch, den 28.08.2019 kam in den frühen Morgenstunden ein Schulbus in der Schmittweilerstraße nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der dortigen Bushaltestelle. Es kam glücklicherweise nicht zu Personenschäden, aber es entstanden Sachschäden an der Bushaltestelle und dem Bus im niedrigen fünfstelligen Bereich.

