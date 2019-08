Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Waldmohr (ots)

Am Mittwoch, dem 28.08.2019 wurde im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr ein ordnungsgemäß in der Badstraße geparkter blauer VW Passat durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Schaden an der Fahrertür im niedrigen vierstelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373/822-0 bzw. per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

