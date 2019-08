Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Aufbruch auf Feldweg

Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, wurde an einem weißen Peugeot mit ROK-Kennzeichen die Beifahrerscheibe eingeschlagen und unter anderem ein Geldbeutel entwendet. Das Auto war auf einem am Waldrand gelegenen Feldweg an der Landesstraße 385 abgestellt und die Fahrerin hatte das Fahrzeug kaum 15 Minuten verlassen, um ihren Hund auszuführen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen, insbesondere wenn diese von außen sichtbar sind.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen.

