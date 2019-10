Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Balkontür aufgebrochen

Soest (ots)

Unbekannte Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit eines Ampeners aus und brachen in der Zeit, zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen, in seine Wohnung Am Hellweg ein. Nachdem sie die Balkontür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie die Wohnung. Sie öffneten die Schränke und warfen den Inhalt zu Boden. Ob sie etwas entwendeten, kann erst nach der Rückkehr des Bewohners geklärt werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

