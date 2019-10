Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Forst - B 35a - Zwei Leichtverletzte nach Unfall im Einmündungsbereich

Forst - B 35a (ots)

Zwei Fahrzeuge kollidierten am Montagmorgen, gegen 07.15 Uhr, auf der Bundesstraße 35a an der Einmündung in Richtung Forst. Eine 58-jährige Skoda-Fahrerin wollte von der Bundesstraße 35a, aus Richtung Karlsdorf kommend, nach links in Richtung Kreisstraße 3526 abbiegen. Hierbei übersah sie den auf der Bundesstraße 35a in Richtung Karlsdorf fahrenden 18-jährigen VW-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Unfallverursacherin und der 18-Jährige leicht verletzt wurden. Der Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 15.000 Euro.

