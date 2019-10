Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad-Ittersbach- Vorfahrt missachtet

Karlsbad (ots)

Ein 69-jähriger Lastwagenfahrer hat am Montagmorgen die Vorfahrt eines 71-jährigen VW-Fahrers missachtet. Er war um 8.10 Uhr auf der Straße Im Hinteracker über die Straße Im Stöckmädle unterwegs und wollte geradeaus in die Straße Auf der Hub fahren. Dabei übersah er den Im Stöckmädle talwärts fahrenden VW-Lenker und prallte mit diesem zusammen. Der VW schleuderte nach rechts über den Gehweg in einen Grünstreifen und kollidierte mit mehreren Telekom-Verteilerkästen, die teilweise aus der Verankerung gerissen wurden. Der 71-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden der Fahrzeuge wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Die Schadenshöhe an den Verteilerkästen ist noch nicht bekannt.

