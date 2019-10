Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Greene - Sachbeschädigungen auf Kirchplatz

Bad Gandersheim (ots)

Greene - Im Bereich des Kirchplatzes begingen Unbekannte im Tatzeitraum 277.09. bis 30.09.19 Sachbeschädigungen. So wurden ein Absperrpfosten, eine Absperrkette und eine Außenbeleuchtung mutwillig beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 oder die Polizeistation in Kreiensen unter Tel. 05563/212

