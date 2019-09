Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt nicht beachtet - Zwei Verletzte und 20.000EUR Schaden

Northeim (ots)

Montag, 30.09.2019, 06:25 Uhr Northeim, OT Sudheim, Kreisstraße 421 (Leinemühle)

NORTHEIM (da) - Zwei Verletzte und 20.000EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute am frühen Morgen am Ortsrand von Sudheim ereignete. Ein 58-jähriger Mann aus Bovenden befuhr die K421 mit seinem PKW Mercedes von der B3 in Rtg. Suterode. Gleichzeitig wollte ein 59-Jähriger von der Bühler Straße nach links Rtg. Bundestraße 3 abbiegen. Der Northeimer übersah den bevorrechtigten Mercedes und kollidierte mit ihm. Sowohl der Mercedes als auch der Ford des Unfallverursachers wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

