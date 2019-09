Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW beim Abbiegen übersehen - 7.000EUR Schaden und eine Leichtverletzte

Northeim (ots)

Sonntag, 29.09.2019, 12:50 Uhr Northeim, Einmündung B241 zur AS Northeim-West der Autobahn 7

NORTHEIM (da) - Ein 31-jähriger Northeimer wollte am Sonntagmittag (29.09.19) von der AS Northeim-West der Autobahn 7 kommend mit seinem PKW nach links in Richtung Höckelheim abbiegen. Hierbei übersah er einen auf der B241 befindlichen PKW VW Lupo und kollidierte mit diesem. Dessen 57-jährige Fahrerin aus Moringen wurde bei dem Unfall leicht verletzt, der 31-jährige Beifahrer sowie der Unfallverursacher blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den PKW beläuft sich geschätzt auf 7.000EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell