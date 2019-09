Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Diebstähle aus PKW

Northeim (ots)

Zwischen Samstag, 28.09.2019, 16:00 Uhr und Sonntag, 29.09.2019, 12:05 Uhr Hardegsen, Lange Straße und Lindenplatz

HARDEGSEN (da) - Vermutlich in der Nacht zu Sonntag (29.09.19) hat ein Unbekannter in Hardegsen in der Langen Straße bei einem geparkten PKW eine Scheibe eingeschlagen und einen darin befindlichen Rucksack entwendet. Am Lindenplatz kam es am Sonntag zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einer weiteren Tat. Auch hier wurde eine Scheibe eingeschlagen und eine im Fahrzeug liegende Tasche entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05505-2323 mit der Polizeistation Hardegsen in Verbindung zu setzen. Generell rät die Polizei, auch bei kurzer Abwesenheit keine Taschen oder Wertsachen im Fahrzeug zurück zu lassen, um Dieben keine Anreize zu schaffen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell