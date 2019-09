Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Northeim (ots)

Northeim, Schaperweg, Freitag, 27.09.19, 19.50 Uhr - 22.00 Uhr

Northeim (schw) - Am Freitag, 27.09.19, in der Zeit von 19.50 Uhr - 22.00 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus, in Northeim, im Schaperweg. Durch Aufbrechen der Terrassentür gelangten der oder die Täter in das Hausinnere und entwendeten in Abwesenheit der Hausbewohner diversen Schmuck in bislang unbekannter Menge. Insgesamt entstand durch diesen Einbruch ein Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Die Schadenshöhe des Diebesgutes ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die zur genannten Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551/7005-0 zu melden.

