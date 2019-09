Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Seitenscheibe eingeschlagen, Rucksack entwendet

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Baumesweg - Nacht zu Sonntag, 29.09.19

Nörten-Hardenberg (schw) - Am Samstag, 28.09.19, 18.00 Uhr stellte eine 36-jährige Moringerin ihren Pkw, Opel Astra ordnungsgemäß verschlossen in Nörten-Hardenberg, im Baumesweg ab. Als sie am Sonntag gegen 01.00 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Seitenscheibe ihres Pkw eingeschlagen war. Ein im Fahrzeuginneren befindlicher Rucksack samt Inhalt wurde entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1250,- EUR

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell